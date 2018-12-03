Жёлтый код: растёт число подтверждённых случаев кори

Жёлтый код: растёт число подтверждённых случаев кори

Национальное агентство общественного здравоохранения (ANSP) сообщает, что в период с 1 января по 3 декабря текущего года на всей территории Молдовы были подтверждены 335 случаев кори.

За последний месяц, в период с 1 по 30 ноября, было выявлено 16 случаев кори, все в районе Сорока. Они были зарегистрированы у родственников и лиц, контактировавших с больными корью, передаёт tv8.md.

По данным ANSP, с 1 по 31 августа 2018 года было зарегистрировано значительное увеличение числа заболеваний, а именно 234 подтвержденных случая кори. Территории, где зарегистрированы случаи кори с 1 января по настоящее время:

  • Чадыр-Лунга – 164 случая;
  • Вулканешты – 35 случаев;
  • Дрокия – 21 случай;
  • Сорока – 30 случаев;
  • Унгень – 20 случаев;
  • Кишинэу – 16 случаев;
  • Тараклия – 12 случаев;
  • Кагул – 10 случаев;
  • Кантемир – 10 случаев;
  • Окница – 7 случаев;
  • Ниспорены – 4 случая;
  • Глодень – 3 случая;
  • Хынчешть – 1 случай;
  • Рышкань – 1 случай;
  • Тирасполь – 1 случай.

Напоминаем, что сейчас на территории страны всё ещё сохраняется жёлтый код опасности в связи с риском распространения кори.

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