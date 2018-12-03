Жёлтый код: растёт число подтверждённых случаев кори

Национальное агентство общественного здравоохранения (ANSP) сообщает, что в период с 1 января по 3 декабря текущего года на всей территории Молдовы были подтверждены 335 случаев кори.

За последний месяц, в период с 1 по 30 ноября, было выявлено 16 случаев кори, все в районе Сорока. Они были зарегистрированы у родственников и лиц, контактировавших с больными корью, передаёт tv8.md.

По данным ANSP, с 1 по 31 августа 2018 года было зарегистрировано значительное увеличение числа заболеваний, а именно 234 подтвержденных случая кори. Территории, где зарегистрированы случаи кори с 1 января по настоящее время:

Чадыр-Лунга – 164 случая;

Вулканешты – 35 случаев;

Дрокия – 21 случай;

Сорока – 30 случаев;

Унгень – 20 случаев;

Кишинэу – 16 случаев;

Тараклия – 12 случаев;

Кагул – 10 случаев;

Кантемир – 10 случаев;

Окница – 7 случаев;

Ниспорены – 4 случая;

Глодень – 3 случая;

Хынчешть – 1 случай;

Рышкань – 1 случай;

Тирасполь – 1 случай.

Напоминаем, что сейчас на территории страны всё ещё сохраняется жёлтый код опасности в связи с риском распространения кори.