“Жёлтый код” продлён: как долго продержится изнуряющая жара в Молдове

“Жёлтый код” продлён: как долго продержится изнуряющая жара в Молдове

“Жёлтый код” в связи с жарой продлён до 26 августа. Завтра на всей территории страны ожидается переменная облачность. 

В Бричанах и Сороках термометры покажут +30 градусов, а в Бельцах и Оргееве – на один градус больше. В Тирасполе ожидается +33 градуса, в Леова +34, а в Комрате и Кагуле температура воздуха достигнет +35 градусов, передаёт publika.md.

В столице этой ночью температура воздуха составит +19 градусов, а завтра будет +32 градуса. В последующие дни столбики термометров поднимутся до +31..+34 градусов, а ночью опустятся до +18..+21 градуса.

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