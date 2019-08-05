“Жёлтый код” метеоопасности в связи с гидрологической засухой продлен до 15 августа

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 15 августа “жёлтый код” метеоопасности в связи с гидрологической засухой.

Из-за отсутствия осадков и из-за высоких температур, в реках и озерах Республики Молдова отмечена гидрологическая засуха. Просим экономических агентов и население рационально использовать водные ресурсы, – говорится в сообщении гидрометеослужбы.

Кроме этого, начиная со вторника, 6 августа, после нескольких прохладных дней, ожидается жаркая погода. В связи с жарой и засухой, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает население о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности. Пожарные просят население не сжигать сухую растительность и бытовые отходы, избегать использования открытого огня. В случае возникновения пожаров, даже незначительных, население просят срочно позвонить в экстренную службу 112, так как в условиях низкой влажности, огонь может очень быстро распространяться. В случае, если в лесах или прилегающих территориях будут замечены необычные ситуации, специалисты Агентства “Moldsilva” просят граждан звонить на горячую линию 022 211 311, передаёт moldpres.md.

“Жёлтый код” метеоопасности в связи с гидрологической засухой вводят в периоды низкого стока, когда он не превышает 50% от средних многолетних величин.