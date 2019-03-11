“Жёлтый код” из-за ветра всё ещё сохраняется

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила предупреждение о сильном ветре до завтра. В ближайшие дни ветер будет дуть с северо-запада. В некоторых районах порывы могут достигать 23 м/с.

Что касается температурных показателей, в Кишинёве сегодня будет +15 °С днём и +8 °С вечером. Метеорологи также прогнозируют слабые дожди. На севере днём ​​воздух прогреется до +13 °С, а ночью – до +5 °С. На юге термометры будут показывать +17 °C в дневное время и +9 °C ночью.

В связи с сильным ветром граждан предупреждают о том, что в ближайшие дни возможны временные перебои с электричеством и связью, пишет jurnal.md.