“Жёлтый код” из-за тумана продлён до конца января

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила жёлтый код метеоопасности в связи с туманом. По прогнозам синоптиков, туман продержится до 31 января.

Метеорологи утверждают, что во многих районах страны видимость будет сохраняться на уровне менее 200 метров. Также стоит напомнить, что “жёлтый код” объявлен и в связи с разрушением ледяного покрова на водных бассейнах страны. Лёд будет тонким и хрупким, что делает его очень опасным.

Любителей зимней рыбалки запрещено выходить на водоёмы, если слой льда не превышает 8-10 сантиметров. Также это касается несовершеннолетних, которые наиболее подвержены риску проваливания под лёд. Родителей просят не оставлять детей на водоёмах без присмотра, а также не разрешать им кататься на санках в непосредственной близости от водных бассейнов.