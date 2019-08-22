Жизнь вне статистики

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О том, куда уходит семейный бюджет

Мы склонны доверять данным, представленным Национальным бюро статистики РМ. Но едва ли кто-то задумывался над тем, как статистики собирают информацию. Оказывается, к этому делу НБС подходит очень даже серьёзно: Изучение бюджетов домашних хозяйств проводится в течение месяца. По воле случая участником опроса стала и журналист «АиФ в Молдове».

Душа нараспашку

Как-то вечером во второй половине июня в дверь постучала женщина – как оказалось, сотрудник Национального бюро статистики – и сообщила, что компьютерная программа выбрала для участия в опросе, проводимом их учреждением, нашу маленькую семью из двух человек. Подробно объяснив, что нужно делать, сотрудник-интервьюер вручила мне внушительный зелёный дневник-опросник, в который нужно было ежедневно записывать все расходы, начиная с 1 июля.

Честно говоря, сначала это предложение немного смутило, ведь если записывать всё, это же нужно всю душу перед незнакомыми людьми открыть: что ешь, пьёшь и какой туалетной бумагой пользуешься. Но любопытство взяло верх. В конце концов для статистиков я просто гражданка, и едва ли кто-то специально будет меня идентифицировать. Кроме того, скрывать нам нечего – взяток не берём, особняков и яхт не имеем, антиквариат не собираем. Убедительно выглядела и надпись на дневнике – «Строго конфиденциально!»

Есть статьи расходов, которые нельзя запланировать заранее. Одна из них – наше здоровье. Ведь мы все прекрасно знаем, что даже если у гражданина есть полис медицинского страхования, он часто несёт дополнительные расходы на диагностику и лечение.

Мелочь, а… неприятно

В дневнике домохозяйства, который заполняется в течение первых двух недель, под буквой А – несколько разделов. Один из них посвящён питанию в общественных местах. Так получилось, что в этом разделе заполнять нам было нечего, потому что как раз в этот период (за исключением времени, проведённого в отпуске) в бары и рестораны мы почему-то не ходили и пирожки на базаре не покупали. На приобретение одежды и летней обуви потратили всего 578 леев. Немного пополнили домашнюю аптечку. И, как оказалось, бо`льшая часть расходов (затраты на коммуналку отражаются в части Б) пришлась именно на продукты питания. Не потому что много едим, а из-за того, что всё очень дорого. Где это видано, чтобы в Молдове в июле помидоры стоили 25–30 леев за килограмм, а то и больше?

Но благодаря опросу нам пришлось по-иному оценить семейный бюджет. Чтобы проанализировать, куда же так быстро уходят доходы, я ранее пару раз пыталась собирать чеки и записывать данные обо всех тратах. Энтузиазма хватало на 3–4 дня. Мелочи вообще не записывались. К примеру, сладкий творожок весом 50 граммов и стоимостью в среднем 4,5 лея мы покупаем каждый день. А за месяц расходы на эту «мелочь» составляют больше 130 леев. Что тогда говорить о мясе и рыбе… Кстати, многие наверное заметили, что цены на свинину и говядину опять заметно подскочили. Подсчитав расходы, пришла к выводу: первые блюда гораздо дешевле варить из куриного супового набора.

Вооружённые… списком

Благодаря зелёному дневнику в очередной раз обратила внимание, что, заходя в супермаркет, нередко приобретаю незапланированные продукты, без которых вполне можно было бы обойтись. У торговых объектов свой бизнес и свой маркетинг. Мы очень часто покупаемся на сомнительные скидки. Впрочем, в некоторых магазинах на самом деле есть солидные скидки на хорошую продукцию, и этим нужно пользоваться.

Чтобы не покупать лишнего, лучше идти в магазин с уже готовым списком необходимых продуктов и меньше смотреть по сторонам. Рассчитываясь при помощи кредитной карты, нужно отслеживать расходы после каждого посещения магазина – если при расчёте не держишь деньги в руках, не замечаешь, как быстро они утекают. И ещё, не надо покупать продукты впрок, они очень быстро портятся.

Бануцы лей берегут

Деньги в Молдове обесцениваются, и мы перестаём считать бануцы. Во многих домах появились баночки или другие ёмкости с мелочью, куда скидываются монетки достоинством 5, 10 и даже 25 банов. Поэтому мелкую сдачу мы вообще порой не забираем, дабы она не становилась достоянием домашних банок, а зря. По моим подсчётам, только за 10 дней мною было потрачено мелочи на сумму около 30 леев. А это два куриных суповых набора. Понятно, что это не те деньги, которые кардинально решают судьбу семейного бюджета. Но без копеек, как известно, нет рубля.

Бережное отношение к монетам может сыграть не последнюю роль, когда вы приезжаете в страны, где деньги оцениваются по-иному. Например в Болгарии, куда активно на отдых едут наши граждане, десяток яиц в курортной зоне стоит 3,5 лева. Нам сначала кажется, что это очень даже не дорого. Однако когда мы умножаем эту цифру на 10, а примерно таков курс лея к леву, то получаем 35 молдавских леев. 10 болгарских стотинок – это 1 молдавский лей. Как понимаете, с евроцентами примерно та же ситуация. Находясь за границей, мы по привычке собираем монеты, а потом храним их в отдельных домашних банках, которые никогда не принесут прибыли.

Жертвы цивилизации

В дневнике Б, который заполняется во вторую половину месяца, расходы на продукты питания не указываются. Обувь и одежду мы не приобретали. Покупка вещей пришлась на август – месяц подготовки к очередному учебному году. Но некоторые пункты опроса тоже заставили задуматься – например, оплата за электричество. Необходимо было указать сумму оплаты только за текущий месяц. Однако он не является показательным, поскольку периодически работал кондиционер и вентилятор. Но уже для себя прикинула, что в течение года за электроэнергию мы заплатили без малого около 3 тыс. леев. Более 2 тыс. за год ушло на мобильную связь, около 3,6 тыс. леев – на интернет, цифровое телевидение и стационарный телефон. Что поделать, мы – жертвы цивилизации и этим умело пользуются её поставщики.

Богатые не помогут

Понятно, что все семейные затраты предусмотреть нереально, как и невозможно включить в опросник НБС все предполагаемые статьи расходов. Сотрудники этой госструктуры и без подробностей проводят колоссальную работу. Достаточно будет, если респонденты открыто ответят на все вопросы. Однако я почему-то сомневаюсь в честности некоторых интервьюируемых. Предполагаю, что не все наши граждане, выбранные компьютером, будут откровенно рассказывать о своих доходах и расходах, даже при условии обещанной конфиденциальности. Особенно если доходы у них нелегальные. И ещё, по моему мнению, лето – не самое удачное время для проведения опросов: период отпусков смазывает общую статистическую картинку.

В зелёном дневнике-опроснике есть немало вопросов, касающихся ведения домашнего хозяйства в сельской местности, есть вопросы, предусмотренные для людей, занимающихся предпринимательской деятельностью. Но поскольку меня они не касаются, я их и не изучала. Одно могу сказать точно: участие в опросе НБС помогло по-другому оценить семейные расходы. И ещё мы с сыном в очередной раз поняли, что наши желания не совпадают с нашими возможностями.

ЛЫКО В СТРОКУ

Кот – не в счёт

Естественно, мы все пытаемся рассчитывать свой семейный бюджет. Но есть статьи расходов, которые нельзя запланировать заранее. Одна из них – наше здоровье. В дневнике НБС есть вопросы о частоте обращений за последние 6 месяцев за врачебной помощью, о госпитализации, расходах на медикаменты за текущий месяц и т. д. Но нет отдельной графы о затратах на лекарства и медицинское обслуживание в течение года. Ведь мы все прекрасно знаем, что даже если у гражданина есть полис медстрахования, он нередко несёт дополнительные расходы на диагностику и лекарства. На лечение заболеваний, вызванных вирусом, из нашего семейного бюджета ушло около 3 тыс. леев. Антибиотики в таблетках ребёнку выдали бесплатно, впрочем, мне тоже, но потом выяснилось, что из-за возникших осложнений мне следовало принимать антибиотики в уколах – и приобретать их пришлось, естественно, за свой счёт. Но кроме этого, нужны были спреи для горла, носа, разные таблетки, сиропы от кашля, иммуномодуляторы и т. д. А ведь у людей иногда бывают более серьёзные проблемы, чем бронхит или воспаление лёгких. Никто не считает, сколько денег мы тратим на лечение зубов, а стоматология у нас уже давно в страховой полис не входит.

Не учитываются годовые расходы на содержание животных. На нашего кота ежемесячно уходит около 400 леев на корм и наполнитель для туалета. Плюс прививки. А когда он заболел, на его лечение было потрачено несколько тысяч леев.

К непредусмотренным расходам относится ремонт сантехники, которая всегда ломается не кстати. Мы, живущие на верхнем этаже, всегда боимся, что опять потечёт крыша. Ведь чинить приходится за свой счёт. Пока будешь доказывать соседям и представителям жилищной ассоциации, что крыша у всех общая, квартира покроется плесенью. Эта статья расходов в опросе НБС тоже не предусмотрена, впрочем, как и ремонтные работы внутри квартиры.

Наталья Устюгова