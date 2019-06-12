Жизнь на выброс

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О том, как тонны продуктов в Молдове попадают в утиль

На земном шаре есть десятки стран, где люди умирают от голода. Вместе с тем мировая продовольственная расточительность достигает более 1,3 млрд тонн продуктов в год. Непозволительной небережливостью продуктов отличается и Молдова, которая уже несколько лет является одной из самых бедных стран Европы.

В ожидании интереса

Если и существует статистика, сколько продуктов в Молдове сгнивает и утилизируется, то этот документ находится в каком-то секретном сейфе, иначе бы вскрылась наша вопиющая бесхозяйственность.

Эксперты продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО) пришли к выводу, что в Республике Молдова не развиты законодательные и политические рамки в области сокращения продовольственных отходов. Также уточняется, что, учитывая условия и уровень экономического развития Молдовы, основные потери продовольствия происходят на производстве, при хранении и переработке и в меньшей мере – на уровне потребления.

– Наша организация предоставляет поддержку в области безопасности пищевых продуктов по различным направлениям. К примеру, Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – в разработке законодательства, Агентству по пищевой безопасности – в повышении квалификации специалистов и оценке системы контроля пищевых продуктов и др., – говорит заместитель представителя FАО в РМ Тудор Робу. – Стоит отметить, что существует прогресс в повышении уровня соответствия международным стандартам качества и безопасности продуктов, но есть значительное количество требований, предусмотренных Соглашением о свободной торговле с ЕС, которые нужно внедрить.

Сейчас специалисты FАО разрабатывают региональный проект по сокращению продовольственных отходов. На основании изучения существующих данных, а также оценки потерь в некоторых цепочках продовольственного снабжения планируется организовать мероприятия с участием заинтересованных сторон для разработки мер или плана действий по уменьшению потерь продовольствия. На их основании будут предложены стратегические рекомендации Минсельхозу. Однако для успешного внедрения плана необходима заинтересованность и инициатива различных организаций.

Оценка – «много»

Все мы помним сезон урожая прошлого года, когда в садах остались неубранными яблоки, сливы и т. д. Гибнет на корню и другая сельскохозяйственная продукция. Никто не берётся назвать даже приблизительную цифру ущерба. Эксперты, как правило, ограничиваются оценкой – «много».

– Потери урожая случаются из-за отсутствия должного менеджмента как на уровне отдельно взятых хозяйств, так и государства, – уточняет исполнительный директор Национальной федерации фермеров Молдовы Василий Мырзенко. – Причин потерь много. Это и погодные условия, и ущемление экспорта сельхозпродукции. Один из главных факторов, который касается непосредственно фермеров, – это несоблюдение технологий. А чтобы их соблюдать, нужны финансы, доступ к рынкам средств производства, удобрений, химических средств защиты, техники и т. д. Всё взаимосвязано. Чтобы хоть немного исправить ситуацию, нам необходимо приложить усилия для организации производства на хорошем уровне, даже с теми средствами, которыми мы владеем.

Как утверждают фермеры, проблему нужно решать комплексно. Выяснить, на каких этапах производства допускают ошибки, и дать общую оценку. Специалисты считают, что для уменьшения потерь в процессе производства/торговли, необходимо улучшить методы сбора и хранения урожая. Холодильные склады могут стать частью решения данной проблемы.

У покупателя появится возможность приобретать по минимальной цене продукты питания, у которых истекает срок годности.

Без потерь не обойтись

Немалая часть уже готовой продукции остаётся нереализованной в магазинах и в общественных точках питания. В Молдове более 500 супермаркетов, которые объединены в несколько крупных сетей. При этом продуктовые магазины и рынки составляют более 70% от продовольственного рынка. Но и у больших, и у маленьких торговых точек – общие проблемы: всем нужно продать продукцию до истечения срока годности.

– В нашей районной системе потребкооперации 56 магазинов. Мы уже знаем, как складывается товарооборот, дважды в месяц анализируем продажи, – поясняет председатель Союза потребительских обществ Унгенского района UCOOP–Унгень Харлампий Кирилов. – Изучив спрос, мы можем знать, сколько продуктов требуется определённому магазину. Благодаря тому что у нас много торговых точек, мы работаем очень оперативно. Продавец просто заказывает недостающий товар. Но всё равно без потерь не обходится, всё заранее просчитать невозможно. При этом если мы не предоставим широкий ассортимент товаров, потеряем потребителей. Они просто начнут ходить в другие магазины.

Эксперты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов проводят контроль качества во всех продовольственных магазинах. Тем не менее все мы знаем, что в торговую сеть часто попадают продукты сомнительного качества: крупы с червями, консервы с плесенью или мясные продукты со слизью. Этот товар всё равно придётся списывать. Но, видимо, хозяева торговых точек надеются, что невнимательные покупатели всё же купят часть непригодных продуктов. Такая борьба с пищевой расточительностью изначально является преступной. В общем, качество продуктов в магазинах очень часто напрямую зависит от совести их владельцев.

Фудшеринг в тренде

А между тем во многих странах набирает популярность движение фудшеринг (в переводе с английского – «делиться едой»). Это социально-экологический проект по спасению от уничтожения ресторанами и магазинами пригодной, но потерявшей внешний вид еды или пищи, срок годности которой истекает через несколько часов. Продукты потом раздают всем желающим.

Специалисты FАО готовы поделиться опытом в решении проблем, связанных с потерями продовольствия и пищевой расточительностью. Если речь идёт о готовых продуктах, у которых вскоре истекает срок годности, могут быть предложены различные инициативы по снижению цен либо пожертвованию этих продуктов. Существует и возможность организации фудшеринга. FАО готова оказать техническую поддержку государственным структурам в разработке законодательства, регламентов и планов по внедрению конкретных мер.

А может, сытым владельцам супермаркетов без всяких рекомендаций выкладывать в конце дня на отдельных полочках продукты, которые завтра пойдут в утиль? В Молдове, где большой процент населения живёт за чертой бедности, это был бы очень красивый и правильный жест.

КОММЕНТАРИЙ

Спасти еду

Ион Тома, заместитель генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов:

– Все поднадзорные нашему агентству объекты инспектируются согласно законам №131 и №50, которые регламентируют процесс проверки экономических агентов. Следуя процедуре анализа рисков, Агентство разрабатывает ежегодный план проверок, куда включаются объекты розничной продажи и общественного питания. В ходе инспекций проверяем всё, что касается безопасности продуктов питания, включая их транспортировку и хранение. Сюда входит и контроль над просроченными или испорченными продуктами, так как Закон № 231 «О внутренней торговле» запрещает по разным причинам возврат поставщику или производителю продуктов, изъятых из торговой сети.

Экономические агенты не имеют права выбрасывать просроченную продукцию в места складирования бытовых отходов. Агентство разработало чёткие правила их утилизации, с которыми ознакомлены операторы в сфере торговли и общественного питания. В частности в Молдове есть несколько предприятий, которые могут перерабатывать пищевые отходы, из них изготавливают корма для животных. Есть и другие способы утилизации.

Сложно сказать, каков в Молдове полный объём продукции, непригодной к употреблению, так как много еды выбрасывают сами граждане. Только сотрудниками нашего Агентства из торговой сети ежегодно изымается более 250 тонн различного вида продуктов питания. Однако с такой расточительностью можно бороться при помощи законов. Мы сейчас работаем над проектом закона об уменьшении пищевых отходов. Он выгоден и экономическим агентам, которые занимаются реализацией продуктов питания, и защитит интересы потребителей. К примеру, у покупателя появится возможность приобретать по минимальной цене продукты, у которых истекает срок годности. Кроме того, предприниматель сможет такой товар продать по себестоимости или ниже, подарить, отдать бедным и т. д. Подобная практика успешно используется во многих странах. Надеюсь, она будет полезна и в Молдове.

Наталья Устюгова