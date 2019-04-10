Жизнь на грани

0

О двух сотнях тысяч неприкаянной молодёжи

С неустанным напором провластные медийные ресурсы всячески пытаются убедить электорат в том, что с приходом во власть Демократической партии с каждым днём жить в Республике Молдова становится не только лучше, но и веселей.

И если ещё в недалёком прошлом избирателя пытались подкупить пачкой риса и тому подобной мелочёвкой, то со второй половины 2018 года в преддверии парламентских выборов нежданно-негаданно преподнесли «подарки» по-крупному. При этом длинным перечнем таких нововведений охватили практически весь спектр потенциального электората: от бюджетников и социально уязвимых слоёв населения, включая пенсионеров, до инвесторов малого и крупного бизнеса.

Купились на мелочёвку

Разумеется, большинство населения с воодушевлением восприняло эти реформы. Кто же будет возражать против повышения оплаты труда, пенсий, социальных пособий и других выплат, а также против снижения налогов?!

Так стоит ли удивляться тому, что значительная часть избирателей отдала свои голоса инициаторам данного праздника жизни, не особо заморачиваясь будущими последствиями, которые неминуемо догонят, как и тяжёлое похмелье после неумеренного возлияния. А ведь ещё совсем недавно и по европейским лекалам был принят Закон РМ №181 от 25.07.2014 года «О публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности». И именно он установил календарные сроки, когда можно вносить новаторские идеи с повышением зарплат и социальных выплат, а также последовательность и процедуры их реализации. А одно из главных требований данного закона заключается в том, чтобы в обязательном порядке не только просчитать экономические последствия любого нормотворчества, но и изыскать финансовые источники для его покрытия. Как правило, под это закладывается адекватное увеличение доходной части публичного бюджета.

«За весь 2018 год внутренний государственный долг увеличился на немалые 480 млн леев и достиг 23,06 млрд леев. А только за январь–февраль нынешнего года он ещё прибавил 362,7 млн и вырос до 23,42 млрд леев. При этом февральские заимствования оказались в полтора раза больше, чем в январе!»

Бюджет на ушах

Однако все эти непременные условия были попросту проигнорированы, как и сама логика организации эффективного управления государством. Ибо в условиях крайне низкого рейтинга необходимо было во что бы то ни стало удержаться во власти! И именно под эту цель парламентским большинством на ура принимались последние и во многом популистские решения, которые впоследствии буквально на уши поставили всю бюджетную систему страны.

Разумеется, подобная «щедрость» была полной неожиданностью и для наших западных кураторов по развитию. Как известно, главное и неукоснительное требование Международного валютного фонда, Всемирного банка и других финансовых доноров – это соответствие расходов с доходами с фиксацией предельно допустимого уровня дефицита государственного бюджета. Как правило, он не должен превышать 3%. Именно поэтому в ближайшее время надеяться на помощь внешних доноров уже не приходится.

А чтобы закрыть стремительно разрастающуюся финансовую брешь, по сути, в Молдове был запущен печатный станок в форме увеличения эмиссии государственных ценных бумаг на первичном рынке со средневзвешенной процентной ставкой в 6,12% годовых. В результате внутренний государственный долг страны стал нарастать небывалыми прежде темпами. Так, если за весь 2018 год этот долг увеличился на немалые 480 млн леев и достиг 23,06 млрд леев, то только за январь–февраль нынешнего года он ещё прибавил 362,7 млн леев и уже достиг 23,42 млрд. При этом февральские заимствования оказались в полтора раза больше, чем в январе!

Последствия такого расточительства более чем очевидны: дальнейшее продолжение подобного безответственного финансового «благополучия» для граждан страны уже в скором времени обернётся крайне негативными результатами. Ибо необходимо будет не только возмещать принятые на себя финансовые обязательства, но и оплачивать немалые процентные платежи по размещённым государственным ценным бумагам.

А это либо затягивание поясов до состояния «не могу», либо неотвратимое скатывание к дефолту, который при дальнейшем подобном управлении государством уже не за горами. Вспомните начало девяностых прошлого века, когда гиперинфляция обнулила зарплаты, пенсии и личные сбережения!

Режут по живому

Разумеется, подобного масштаба деградации уже не будет, но и этого мало не покажется. И первые сигналы подобных потрясений уже наяву. В частности сразу же после парламентских выборов руководство высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций поставили перед фактом: привести новую кардинально пересмотренную систему оплаты преподавателей и учёных в соответствие с ранее установленным дореформенным фондом оплаты труда! А его хватает максимум только до августа–сентября!

В итоге в пожарном порядке в настоящее время по живому урезается штатная численность. И прежде всего за счёт совместителей и… пенсионеров. Их либо вообще сокращают, либо отправляют в неоплачиваемый отпуск до конца текущего года. Как говорится, там посмотрим. Только отдельных научных сотрудников, без которых написание запланированных научных работ вообще может приостановиться, переоформляют на 0,25 или 0,5 ставки.

И всё это происходит на фоне того, что страна продолжает терять свой интеллектуальный потенциал при параллельном и значительном увеличении численности асоциальных граждан. И этот тренд во всё большей мере приобретает необратимый характер. В опубликованном в «АиФ в Молдове» материале «Пустынная страна» (16.01.2019 года) мы уже писали о захлестнувшей Молдову депопуляции, а также о том, что за последние десять лет численность учащихся в профтехучилищах, колледжах и вузах сократилась почти вдвое. Казалось бы, куда уж хуже…

Хуже есть куда

В годы советской власти каждый неработающий или не посещающий учебное заведение незамедлительно брался под надзор участковым милиционером. При этом особо пристальное внимание местных властей уделялось молодёжи. Тунеядство, как тогда классифицировалось подобное явление, жёстко преследовалось, вплоть до высылки неисправимых за пределы городских населённых пунктов.

Тогда это было исключительным и общепризнанно позорным явлением. И сегодня абсолютное большинство по-прежнему убеждено в том, что асоциальная личность всё так же остаётся исключительным явлением. И особенно из числа молодёжи. Но так ли это?

Обратимся к официальной статистике: на начало 2018 года в Республике Молдова числилось 441,1 тыс. человек в возрасте 15 – 24 лет. При этом в 2018/19 учебном году школы, гимназии и лицеи в возрасте 15 лет и старше посещали

66,8 тыс. учащихся; профтехучилища, колледжи и вузы – 91,9 тыс. Помимо этого, в общей среднегодовой численности рабочей силы, из занятых, молодёжь в возрасте до 24 лет составила 85,1 тыс.

Таким образом, к настоящему времени учёбой и трудовой деятельностью в стране охвачено лишь 243,8 тыс. молодых людей. А почти 200 тыс. оказались предоставленными сами себе, формируя благоприятнейшую почву для асоциальной деятельности, включая и криминал.

Самое печальное то, что юноша или девушка, своевременно не получив достойного образования, профессии, не встав на трудовой и созидательный путь, уже почти не имеет шансов вырваться из этого образа жизни. Здесь вступает в силу общеизвестная поговорка – «Осёл, полежавший в тени, на солнце работать не будет».

КСТАТИ

Прикрыли фиговым листом

По итогам 2018 года, численность занятых выросла с 1207,5 тыс. в 2017 году до 1252,2 тыс., или на 44,7 тыс. И это, вроде, должно было бы радовать, если бы не ряд «но»…

При росте валовой продукции в сельском хозяйстве на 2,5% здесь численность занятых выросла с 390,5 тыс. до 452,0 тыс., или на 61,5 тыс. (15,7%). То есть данный рост, похоже, просто дорисовали, чтобы подобным фиговым листом прикрыть провал в других секторах экономики. А сделать это было проще простого, так как почти половина занятых в аграрном секторе производят продукцию исключительно для личного потребления, а не на продажу.

Не внушает оптимизма и в целом ситуация с рабочими местами в формальном секторе экономики, в котором хотя бы частично выплачивают заработную плату «по-белому». Так, в 2017 году их числилось 788,6 тыс., а в 2018 уже осталось 769,9 тыс. Зато в неформальном секторе продемонстрирован существенный рост – от 418,9 тыс. до 482,3 тыс., или сразу на 15,1%.

И как после этого воспринимать разглагольствования о создании всё новых и новых рабочих мест и достижениях в борьбе с коррупцией, а также о выведении национальной экономики из тени?

Михаил Пойсик, доктор экономики, НИЭИ