Жизнь Кишинева после снятия режима ЧП: Ион Чебан рассказал о планах и действиях примарии

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Столичная примария готовит сейчас план действий на период, который последует за снятием режима чрезвычайного положения.

Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан в ходе телепередачи на частном телеканале. Он уточнил, что в этом плане будут предусмотрены действия примарии касательно главных сфер жизни города – работы школ, детсадов, общественного транспорта, сферы здравоохранения и другого.

– Мы беседуем со специалистами, и предварительно подготовили три раздела. Первый – наши действия сразу после снятия режима ЧП, второй – план действий до конца текущего года, третий – комплекс мер для улучшения медицинской системы столицы, – рассказал Чебан.

Остановившись на теме здравоохранения, градоначальник рассказал, что на данный момент муниципалитетом тестируется система мониторинга больных на дому посредством цифровых и иных инструментов.

– Согласно принятому протоколу, врач должен три раза в день звонить изолированному на дому пациенту. При помощи ряда IT-компаний мы запустили простое приложение, посредством которого происходит обмен данными между врачом и пациентом. Также сейчас проходит тестирование механизма того же назначения, но для тех, у кого нет смартфона, – рассказал генпримар.

Что касается открытия детских садов в Кишиневе, Чебан отметил, что решение на этот счет должна принять Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, а муниципальная власть ему подчинится.

– Наше мнение – необходимо исходить из динамики заболеваемости коронавирусом. Мы должны скоординироваться с Национальным агентством общественного здоровья, министерством здравоохранения, министерством образования, и после этого – с Нацкомиссией по чрезвычайным ситуациям. Окончательное решение на этот счет принимает не примар. Знаю, что родителям сегодня очень нелегко, но здоровье – важнее всего, – подчеркнул он.

Он также отметил, что необходимо думать и о возможной второй волне коронавируса осенью нынешнего года, и подчеркнул, что выводы и анализ произошедшего за последние несколько недель нужно сделать сейчас.

Срок действия режима чрезвычайного положения в Республике Молдова завершится 15 мая. Премьер-министр страны Ион Кику заявил, что власти не намерены его продлевать.

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