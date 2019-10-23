Жизнь или телефон: молдаванин напал на женщину на вокзале под Винницей

Жизнь или телефон: молдаванин напал на женщину на вокзале под Винницей

Во вторник, 22 октября, в Жмеринке на железнодорожном вокзале ограбили 39-летнюю женщину. Грабитель силой отобрал у потерпевшей мобильный телефон.

Как сообщает Главное управление национальной полиции в Винницкой области, нападавшего удалось поймать участковому офицеру, который случайно услышал крик женщины о помощи. После этого на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, передаёт vinnitsa.znaj.ua.

Следствие выяснило, что грабителем оказался 33-летний уроженец Республики Молдова. В полиции проверяют его личность на причастность к подобным преступлениям.

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