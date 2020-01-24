“Живые” прослушивания для конкурса “Евровидение” пройдут 1 февраля

0

Живые прослушивания участников в рамках национального отбора Евровидения состоятся 1 февраля. На этом этапе ожидается участие 35 исполнителей, которые представят в обратном порядке 36 песен, зарегистрированных в конкурсе.

Выступление конкурентов будет оцениваться жюри, состоящим из профессионалов, пишет ipn.md. Будет оцениваться композиция, оригинальность песни, а также само исполнение. Жюри выставит от 0 до 12 очков за каждую песню, зарегистрированную в конкурсе. На этом этапе не нужны сценические представления или костюмы.

Согласно Регламенту о проведении национального этапа, победитель будет назначен в качестве представителя Республики Молдова на конкурсе “Евровидение-2020”. Тем не менее, в ходе живого прослушивания организаторы могут принять решение о возможности проведения дополнительного этапа – национального финала.

Живое прослушивание песен, включённых в национальный отбор, будет проводиться с 15:00, в Студии 2 Национального телевидения, с прямой трансляцией на TV Moldova 2.

65-й музыкальный конкурс пройдёт в Нидерландах и будет состоять из двух полуфиналов, организованных 12 и 14 мая 2020 года. Финал состоится 16 мая.