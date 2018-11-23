Живущих за границей молдаван призывают подтвердить участие в парламентских выборах (ВИДЕО)

Граждан Молдовы, проживающих за границей, призывают подтвердить участие в предстоящих парламентских выборах 24 февраля 2019 года. Посредством предварительной регистрации Центральная избирательная комиссия намерена узнать их точное число, а также города, где они проживают.

Это планируется провести в связи с тем, что на прошедших президентских выборах, многим представителям диаспоры не хватило бюллетеней. А некоторые из них отметили, что было открыто мало избирательных участков, передаёт publika.md.

– Если у нас будет предварительная регистрация, мы сможем узнать, предположим, что 10 тысяч избирателей подали заявки на голосование в Риме. Тогда мы бы поняли, что там нужно открыть по меньшей мере два избирательных участка, и отправить туда необходимое количество бюллетеней, – пояснила председатель ЦИК Алина Руссу.

Предварительную регистрацию запустили 31 мая. До сих пор заявки на участие в выборах подали только 3200 наших соотечественников, проживающих за границей. Проживающих за рубежом граждан призывают также подать письменное заявление в консульства или посольства Молдовы, в стране, где они будут находиться в день выборов. Регистрацию можно пройти и в режиме онлайн, на сайте alegător.md.

– Нажмите на опцию “Предварительная регистрация”, пройдите к “регистрации по письменному заявлению”, чтобы загрузить его. Также регистрацию можно пройти онлайн, для этого нужно ввести личный цифровой код. Затем введите дату, месяц и год рождения, отметьте, что вы не робот. Затем выберите населенный пункт и страну, в которой вы хотите голосовать, – рассказал пресс-секретарь ЦИК Корнелиу Пасат.