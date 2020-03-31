Животные тоже на карантине: столичный зоопарк и контактный в Бардаре закрыты из-за коронавируса (ВИДЕО)

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Чрезвычайное положение затронуло не только людей. Контактный зоопарк в селе Бардар Яловенского района остался без посетителей, а, значит, без дохода. Смотрители боятся, что скоро животных будет нечем кормить.

Внимание и ласку все обитатели бардарского зоопарка теперь получают только от его сотрудников. Посетителей тут не было три недели, передаёт publika.md.

– Мы делали запасы, поэтому сейчас есть чем кормить животных. Скоро май, он должен был стать самым прибыльным месяцем. Это школьные экскурсии, детсадовские. С майской выручки мы бы кормились три-четыре месяца. А в сложившейся ситуации даже не знаю, что будем делать. Надеюсь, не дойдёт до того, что животных будет нечем кормить, – сказал администратор частного зоопарка Диана Ротару.

Кое-какие деньги сейчас приносят продажа яиц и других продуктов с фермы. Но клиентов в разы меньше, чем еще месяц назад.

– Надеюсь, что за счет продажи мяса, молока, яиц и брынзы мы сможем оплатить коммунальные услуги, электричество и расходы на ферме, но только это. О зарплатах нечего говорить, а нам еще нужно купить кормовые добавки. Сена нам хватит только на месяц, – отметила Ротару.

В столичном зоопарке дела обстоят чуть лучше. Будучи муниципальным предприятием, он получает финансовую поддержку от администрации города.

– Еда есть, запасы большие. С поставщиками мяса пока всё в порядке, никто не сообщал о возможных перебоях. Если возникнут проблемы, наши специалисты пересмотрят рационы, – сказал ученый секретарь зоопарка Роман Крецу.

В то же время число сотрудников зоопарка сократилось вдвое. Оставшиеся работают по тяжёлому графику.

– В марте прошлого года у нас было 29 тысяч посетителей. В этом году последний посетитель был 11 марта, а всего их набралось 1 024. Финансовые потери уже есть. Отсутствие людей даёт о себе знать, да и животные заскучали, – сказал Крецу.

В кишиневском зоопарке насчитывается более полутора тысяч обитателей.