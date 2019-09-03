“Живая” контрабанда: молдаване попытались нелегально провезти в поезде 16 щенков бульдога

“Живая” контрабанда: молдаване попытались нелегально провезти в поезде 16 щенков бульдога

Сотрудники Брянской таможни обнаружили в поезде “Кишинёв-Москва” 16 щенков без ветеринарных документов. Маленьких бульдогов незаконно пытались ввезти двое граждан Молдовы.

Как пишет mskagency.ru, в одном из вагонов инспекторы обнаружили переноски с 12 щенками. Их хозяин рассказал, что вёз животных в Москву по просьбе знакомых. О том, что нужно предоставить ветеринарные документы, мужчина не знал.

Не знала таможенных правил и женщина, следующая в другом вагоне поезда. Она везла четырёх щенков в подарок родственникам, пишет источник.

В отношении граждан, нарушивших порядок прибытия товаров на таможенную территорию, возбуждены дела об административных правонарушениях. Животные возвращены на сопредельную территорию.

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