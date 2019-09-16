Жительницу Тирасполя госпитализировали после падения из окна

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Женщина выпала из окна второго этажа многоквартирного дома на улице Гвардейской. Пострадавшую с множественными травмами экстренно доставили в Республиканскую клиническую больницу.

На месте происшествия выяснилось, что 27-летняя молодая особа была в гостях. Со слов соседей стало понятно, что она была в нетрезвом состоянии, когда вышла в общую кухню покурить. Потянувшись за упавшей сигаретой, она потеряла равновесие и вывалилась из окна, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства случившегося выясняются.