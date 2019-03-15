Жительницу Каменки привлекут к ответственности за мошенничество

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Женщина выманила у своего знакомого 450 долларов.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летней жительницы Каменки. Она обвиняется в совершении мошенничества.

По данным следствия, в октябре прошлого года обвиняемая, узнав от своего знакомого, что в отношении него рассматривается уголовное дело в Каменском районом суде, решила воспользоваться этим обстоятельством в своих корыстных целях. Сославшись на то, что у нее есть связи и возможность, она предложила мужчине оказать помощь – передать судье денежные средства для решения вопроса о назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы. При этом она вовсе не имела намерений выполнять обещанное. Для большей убедительности своих обещаний женщина неоднократно звонила по телефону в присутствии потерпевшего, объясняя, что договаривается с судьей по его вопросу, пишет novostipmr.com.

В итоге уже в конце ноября на автовокзале Каменки женщина получила от потерпевшего 450 долларов США, которые таким образом похитила у него. Преступление выявили сотрудники правоохранительных органов после того, как к ним обратился потерпевший и сообщил о своих подозрениях в отношении правдивости действий его знакомой.

Как сообщает СМИ, в настоящее время женщина находится на подписке о невыезде. Следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.