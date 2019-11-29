Жительнице Страшен грозит тюрьма за сообщения с угрозами

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) направила сегодня в суд дело по обвинению 20-летней жительницы Страшен, угрожавшей журналистке из Кишинёва за то, что та осветила в прессе убийство, совершённое приятелем обвиняемой.

Если вина задержанной будет доказана, женщине грозит штраф в размере до 37 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы от 1 до 3 лет.

Угрозы смерти журналист получала в 2018 году в течение почти полугода посредством сообщений, отправленных из различных аккаунтов в социальной сети Facebook. Как оказалось, угрожавшая находилась в дружеских отношениях с заключённым, отбывающим срок за убийство, дело которого журналист освещала в прессе.

Известно, что сообщения с угрозами присылала 20-летняя жительница района Страшены, ранее к ответственности не привлекавшаяся. Уголовное преследование было начато в феврале 2018 года департаментом уголовного преследования Генерального инспектората полиции.