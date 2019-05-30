Жительнице столицы подсунули в обменнике фальшивые евро: полиция забрала купюру на экспертизу

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Жительница Кишинёва поделилась своей историей в социальной сети. Оказалось, что такие случаи в Молдове – не редкость и многие интернет-пользователи пожаловались, что с ними случалось подобное.

Автор публикации рассказала, что в прошлом месяце она купила в столичном обменнике 2 000 евро. Кассир ей дал купюры по 50 евро. Затем женщина отправилась в филиал банка, чтобы положить деньги на счёт, однако там её ждал неприятный сюрприз – кассир банка сказала, что одна из купюр фальшивая.

– На меня смотрели косо, как будто я реально пришла в БАНК втюхивать им фальшивые купюры! И тут работница банка мне заявляет: «Я купюру либо рву при вас, либо мы вызываем полицию». Я, конечно, выбрала второй вариант, – рассказала автор поста.

По приезду полиция изъяла банкноту и составила протокол. Женщине сказали, что предполагаемую фальшивку отправят на экспертизу, которая продлится до 3-х месяцев. В случае, если купюра окажется сфальсифицированной, то дело будет передано в прокуратуру. В полиции также сообщили, что существует вероятность, что купюра всё же окажется настоящей, просто старого формата.