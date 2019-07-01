Жительнице Ниспорен, оставившей ребёнка умирать на улице, вынесли приговор (DOC)

Жительнице Ниспорен, оставившей ребёнка умирать на улице, вынесли приговор (DOC)

Жительницу села Солтэнешть Ниспоренского района, которая в ноябре прошлого года “забыла” своего ребёнка на улице, приговорили к году заключения в тюрьме открытого типа. После того, как пьяная мать оставила ребёнка на улице, девочка в возрасте года и четырёх месяцев замёрзла до смерти.

Осуждённая также обязана выплатить государству судебные издержки в размере 6 738 леев, пишет realitatea.md.

Труп девочки был найден 28 ноября 2018 года на сельской дороге. Трагедия произошла после того, как мать ребёнка напилась и “забыла”, где оставила дочь.

Замёрзшего ребёнка обнаружили соседи, которые вызвали полицию и “скорую”, однако девочку спасти не удалось. Согласно экспертизе, смерть наступила в результате переохлаждения.

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