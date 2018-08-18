Жительнице Кагула присудили 100 часов общественных работ за избиение сожителя

Суд обязал жительницу Кагула к выполнению 100 часов общественных и неоплачиваемых работ за избиение сожителя.

В результате судебного процесса, женщина была признана виновной в том, что во время конфликта она ударила мужчину по голове камнем и палкой. От полученных ударов мужчина потерял сознание, а позже был госпитализирован, пишет crimemoldova.md.

В ходе судебного слушания мужчина сообщил, что раньше подобных конфликтов с сожительницей у него не было. А женщина в свою очередь признала свою вину и выразила сожаление за свой проступок.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в высшей судебной инстанции.