Жительнице Кагула присудили 100 часов общественных работ за избиение сожителя

Жительнице Кагула присудили 100 часов общественных работ за избиение сожителя

Суд обязал жительницу Кагула к выполнению 100 часов общественных и неоплачиваемых работ за избиение сожителя.

В результате судебного процесса, женщина была признана виновной в том, что во время конфликта она ударила мужчину по голове камнем и палкой. От полученных ударов мужчина потерял сознание, а позже был госпитализирован, пишет crimemoldova.md.

В ходе судебного слушания мужчина сообщил, что раньше подобных конфликтов с сожительницей у него не было. А женщина в свою очередь признала свою вину и выразила сожаление за свой проступок.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в высшей судебной инстанции.

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