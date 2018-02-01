Жительницам столицы порекомендовали избегать парк на Джинта Латинэ из-за неоднократных ограблений

Местные жители сетуют на то, что полиция не предпринимает никаких мер.

Несколько женщин были ограблены в парке на Чеканах, расположенном по улице Джинта Латинэ. Последний случай произошел 22 января неподалеку от поликлиники №10. Ограбленная жительница столицы тут же обратилась в полицию, подробно рассказав о нападении. Преступник, однако до сих пор не был найден, сообщает jc.md.

– На женщин охотятся и грабят здесь годами, однако ничего не делается. Хоть бы информационную компанию провели. Я осталась жива и невредима, но без денег. Хорошо, что не произошло чего-то более серьезного, – рассказала девушка.

Правоохранительные органы, в свою очередь, заверяют, что в курсе произошедших событий и работают в этом направлении.

Ранее на Рышкановке женщина подверглась нападению грабителя.