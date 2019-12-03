Жительница Вулканешт нашла в пристройке дома две боевые гранаты

Жительница Вулканешт нашла в пристройке дома две боевые гранаты

В городе Вулканешты сотрудники правоохранительных органов изъяли две боевые гранаты. Инцидент произошёл в конце прошлой недели. 

На единый номер экстренных служб позвонила жительница города, которая рассказала, что во время хозяйственных работ нашла в пристройке дома боеприпасы. На место происшествия приехали спасатели и полиция. Они изъяли две боевые советские гранаты – Ф-1 и РГД-5.

Криминалисты забрали боеприпасы и проведут их экспертизу в Кишинёве, сообщает новостной портал gagauzinfo.md.

Ведется следствие.

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