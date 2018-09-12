Жительница Унген продала трех соотечественниц в сексуальное рабство на Кипре

Столичная прокуратура объявила о завершении расследования и направлении в суд уголовного дела о трафике людей.

Обвиняемой по делу проходит 20-летняя жительница Унген. Согласно материалам дела, в 2016 году она завлекла трех девушек из неблагополучных семей, которым было от 18 до 25 лет, предложив им работу на Кипре. Там девушки были размещены в ночном клубе, где их заставили заниматься проституцией. Часть заработанных ими денег забирали граждане Турции, являвшиеся сутенерами.

Вернувшись на родину, жертвы обратились в правоохранительные органы, которые инициировали возбуждение уголовного дела и расследование.

Если обвиняемая будет признана виновной, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.