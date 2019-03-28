Жительница Тирасполя нашла в своём огороде боеприпас

Жительница Тирасполя нашла в своём огороде боеприпас

В Тирасполе 42-летняя женщина работала на приусадебном участке и обнаружила подозрительный предмет, похожий на боеприпас. О находке она сообщила в милицию.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в земле на глубине 40 см лежала граната Ф-1 с запалом. На ней виднелись следы коррозии. Хозяйка пояснила, что данное домовладение она приобрела 4 года назад. Теперь решила своими руками привести в порядок задний двор. Во время работы случайно наткнулась на гранату.

Опасную находку специалисты извлекли и эвакуировали для последующего изучения и утилизации. По данному факту проводится проверка.

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