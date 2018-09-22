Жительница Тараклии скончалась от отравления продуктами брожения вина

Жительница Тараклии скончалась от отравления продуктами брожения вина

Инцидент произошел в селе Алуату. Женщина вместе с супругом вошла в подвал, где шла ферментация вина.

Как пишет gagauzinfo.md, задохнувшихся супругов в подвале, где бродило вино, в бессознательном состоянии придя со школы обнаружила 14-летняя внучка. Мужчина был доставлен в реанимационное отделение Тараклийской районной больницы, где его удалось спасти. Женщине помочь не удалось – она скончалась до приезда медиков.

Спасатели настоятельно рекомендуют предпринимать меры предосторожности при изготовлении вина в домашних условиях.

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