Жительница Сынжеры потратила 12 тысяч леев на неисправный ноутбук

Жительница Сынжеры потратила 12 тысяч леев на неисправный ноутбук

Женщина приобрела у экономического агента ASUS Vivobook S 510.

Помимо покупки техники, она попросила продавца установить на ноутбук операционную систему Windows, что и было сделано.

Женщина забрала ноутбук, однако уже спустя с ним стал твориться неладное. Так, на его экране появились желтые пятна, а динамики стали плохо передавать звук.

За решением проблемы покупательница обратилась к экономическому агенту, однако ответа так и не дождалась, в связи с чем приняла решение обратиться в Агентство по защите прав потребителей.

Здесь женщине оказали помощь, и продавец вернул ей сумму, уплаченную за некачественную технику – 11,758 леев.

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