Жительница Страшен отдала мошеннику 1 100 евро за паспорт, который так и не получила

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Жительница села Пэнэшешть Страшенского района стала жертвой мошенничества. Злоумышленник пообещал помочь ей получить румынский паспорт за 1 100 евро.

Мошенник получил деньги, однако не выполнил обещанное, пишет dinstraseni.md. Их знакомство состоялось перед зданием консульства Румынии в Кишинёве. Мужчина подошел к 60-летней женщине и предложил свои услуги. Стороны договорились, что сумма должна быть передана ​​двумя частями. Первый транш составил 800 евро, а второй – 300 евро. Встречи проходили в центре столицы.

После передачи денег женщина стала ждать получения обещанных документов. В итоге обнаружилось, что пакет документов, собранный жертвой, даже не попал в консульство.

Женщина обратилась в полицию, заявив, что её обманул 30-летний мужчина. Виновному в мошенничестве грозит тюремное заключение на срок до 6 лет.