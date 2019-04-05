Жительница столицы “прославила” на весь Интернет вандалов, громивших “Долину Роз”: реакция полиции (ВИДЕО)

0

Девушка, которая гуляла с собаками, набралась смелости и сняла на видео неадекватное поведение группы молодых людей, разбиравших стройматериалы в парке «Долина Роз».

Парк только начали ремонтировать и благоустраивать, а вандалы уже принялись его разрушать и грабить всё то, что не намертво залито бетоном. Свидетелем этого стала жительница столицы, которая сняла на камеру происходящее и опубликовала в социальной сети. Судя по кадрам, шестеро парней пытались украсть кусок бордюра, который находится в процессе установки. Зачем он им понадобился и куда они его планировали отнести – известно только им. Не исключено, что парни находились в нетрезвом состоянии.

– А народ собак боится. Людей бояться надо! – написала автор.

Один из вандалов и вовсе, не стесняясь прохожих, решил справить нужду посреди дороги. Поведение парней, которое явно выходит за рамки приличий, возмутило гулявшую в парке девушку, поэтому она решила «прославить» их на весь Интернет и привлечь внимание правоохранительных органов, которые, кстати, уже выступили с сообщением по этому поводу и пообещали привлечь к ответственности вандалов.

– Полиция столицы принимает необходимые меры, направленные на установление личности преступников и выяснение всех обстоятельств с дальнейшим привлечением к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В этом контексте полиция призывает граждан проявлять адекватное поведение, а в случаях нарушения правопорядка немедленно звонить в службу 112, – говорится в сообщении Управления полиции муниципия Кишинёв.