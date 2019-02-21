Жительница столицы просит помощи в поисках вора, укравшего её банковскую карту

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Женщина забыла свою карту у банкомата, а спустя две минуты уже не нашла её там.

По словам женщины, именно этот человек, который изображён на фотографии, украл её банковскую карту, а впоследствии снял все денежные средства. Пострадавшая обратилась к жителям столицы через группу «Chishinau.fail» с просьбой помочь установить личность и найти данного мужчину.

– 5 февраля, на Старой Почте, улица Чевкарь 2\6, я в банкомате оставила свою карту. Буквально через 2 минуты молодой человек подошел к банкомату, забрал мою карту и снял все деньги посредством перевода денег через Google Pay, – написала пострадавшая.

По словам женщины, в полицию об инциденте она сообщила.