Жительница столицы превратила свой двор в свалку: по какой причине она коллекционирует тонны отходов

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Мусор, собранный за 20 лет, так и хранится во дворе частного дома в центре столицы. Бывшая хозяйка страдала диспозофобией – патологическим накопительством, и мусор собирала в контейнерах по всему району.

Женщина скончалась три года назад, а свалка остается нетронутой. Дом вместе со свалкой женщина оставила зятю. Он живет в другом месте, и разбирать завалы не хочет, пишет publika.md.

– Я ничего не мог поделать. Таким она была человеком. Она говорила: «Что мое – мое. Когда умру, делайте, что хотите, а сейчас оставьте как есть». Я инвалид первой группы, ничего сам делать не могу. Мне нужна помощь, – говорит он.

Соседи при этом жалуются на нашествие крыс и мышей. По их словам, по двору бегают огромные крысы. И не только у них, а во всем районе. Местные власти обещают решить проблему с понедельника… Для этого они планируют привлечь коммунальные службы.

– С понедельника мы попытаемся помочь хозяину. Думаю, на следующей неделе или максимум в течение 10 дней разберем эту свалку, – сказал представитель претуры Центра Ион Голубцов.

Владельцу дома за невывоз мусора грозит штраф в размере 900 леев.