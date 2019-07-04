Жительница столицы представлялась сотрудником МВД и помогала за деньги получить права

0

Жительница столицы была задержана сотрудниками НАЦ по подозрению в злоупотреблении властью. Она представлялась сотрудником Министерства внутренних дел и “собирала” с граждан до 12 000 леев, обещая посодействовать в получении водительских прав.

По имеющимся данным, задержанная утверждала, что может повлиять на сотрудников “CRIS Registru”, чтобы те помогли сдать экзамен на получение прав категории “В”.

По данному факту было инициировано уголовное дело. Подозреваемая была задержана на 72 часа. Если её признаю виновной, женщине грозит до 6 лет лишения свободы или штраф до 10 000 условных единиц.