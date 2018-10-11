Жительница столицы получила в качестве взятки более 12 тысяч евро, пообещав повлиять на судей

Женщина была задержана силами офицеров Национального антикоррупционного центра и сотрудников Антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, в течение 2-х лет обвиняемая вымогательством получила от мужчины 12 000 евро и 22 000 леев под предлогом, что может повлиять на судей сектора Ботаника, которые вели гражданское дело мужчины. По словам осведомителя, женщина пообещала ему решить проблему, связанную с подтверждением права собственности на квартиру в Кишинёве. Однако спустя 2 года вопрос остался нерешённым, хотя женщина получила более 12 000 евро за подкуп судей.

Во время обыска, производимого в кабинете обвиняемой, сотрудники НАЦ и прокуроры обнаружили предметы, которые могут доказать её вину, – доверенности и печати с явными признаками фальсификации. По факту извлечения выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело. Если подозреваемую признают виновной, то ей грозит до 7 лет лишения свободы. На данный момент обвиняемая находится в изоляторе НАЦ.