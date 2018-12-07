Жительница столицы отобрала у пьяного мужа ключи от машины и вызвала этим у него истерию (ВИДЕО)

В Службу 112 поступило сообщение о том, что на улице Зелинского столичного сектора Ботаника, мужчина проявляет агрессию.

Как сообщает пресс-служба полиции, на место происшествия прибыл Батальон патрулирования и оперативного реагирования, которого встретил 27-летний свидетель семейной ссоры. Он рассказал правоохранителям, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения ругался со своей супругой и попытался сесть за руль автомобиля марки Volvo, однако жена помешала ему это сделать.

Агрессивный мужчина не подчинился приказу правоохранителей и не прекратил свои незаконные действия, поэтому сотрудники полиции надели на него наручники. Мужчина был сопровождён в Инспекторат полиции сектора Ботаника для выяснения обстоятельств. Позже было установлено, что нарушителем является 43-летний житель столицы.

Мужчина был задокументирован по факту хулиганства и неподчинения законным требованиям представителей правоохранительных органов. Ему грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.