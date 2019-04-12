Жительница столицы должна была получить в почтовой посылке около 200 серебряных украшений из США: таможенники изъяли товар (ФОТО)

Жительница столицы должна была получить в почтовой посылке около 200 серебряных украшений из США: таможенники изъяли товар (ФОТО)

Жительница муниципия Кишинёв должна была получить почтовую посылку, в которой находилось около 200 незадекларированных украшений из серебра. 

Как сообщает Таможенная служба, речь идёт о 102 цепочках, 93 кольцах и 5 подвесках, на которых значилась проба 925. Ювелирные изделия были обнаружены инспекторами таможенного поста Кишинёв 4 “Почта”. Посылка была отправлена из США, а согласно сопроводительным документам, в ней находились сладости и товары личного пользования.

Незадекларированный товар был изъят в целях расследования.

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