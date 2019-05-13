Жительница Слободзеи забрала у знакомой велосипед в счёт долга и попала под следствие

Жительница Слободзеи забрала у знакомой велосипед в счёт долга и попала под следствие

В дежурную часть Слободзейского РОВД обратилась 27-летняя жительница села Чобручи. Женщина рассказала, что односельчанка забрала её велосипед.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 47-летняя подозреваемая работала продавцом в сельском магазине. В нём хозяйка велосипеда неоднократно брала продукты питания в долг. Работница торговли не раз просила вернуть деньги, однако уговоры не увенчались успехом. Тогда она решила проучить покупательницу. Женщина пришла домой к должнице и выкатила со двора спортивный велосипед, сказав, что отдаст транспорт, когда ей вернут долг.

В действиях подозреваемой усматриваются признаки самоуправства. По данному факту ведётся разбирательство.

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