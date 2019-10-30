Жительница Слободзеи при уборке в гараже нашла припрятанные боеприпасы

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Необычную находку обнаружила 48-летняя жительница села Ближний Хутор Слободзейского района. Во время уборки в гараже она нашла несколько подозрительных предметов и сразу позвонила в милицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сапёры, пишет mvdpmr.org. Специалисты изъяли две боевые гранаты, два запала УЗРГМ, патрон калибра 14,5 мм. Боеприпасы были переданы в соответствующее учреждение.

Как сообщила женщина, вышеуказанное принадлежало её покойному мужу. По данному факту проводится проверка.