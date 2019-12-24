Жительница Слободзеи избила знакомого до больничной койки

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К правоохранителям обратился 38-летний житель Слободзеи. Мужчина просил принять меры в отношении малознакомой женщины, которая избила его.

По данным МВД Приднестровья, в ходе разбирательства было установлено, что инцидент произошёл поздней ночью. Как выяснилось, потерпевший и подозреваемая вечер проводили в одной компании за общим столом. В какой-то момент между ними возник конфликт.

Как следует из пояснений 28-летней горожанки, новый знакомый стал её оскорблять и хотел ударить. Выяснение отношений оппоненты продолжили на улице. Итог ссоры: у мужчины сломаны два ребра, диагностировано сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.

В непростых взаимоотношениях между двумя представителями сильной и слабой половины человечества предстоит разобраться правоохранителям.