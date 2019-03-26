Жительница Резины обвиняет врачей в смерти своего новорожденного ребёнка (ВИДЕО)

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Женщина из Резины рассказала, что её малыш скончался через две недели после рождения и обвиняет в этом врачей. Она утверждает, что зонд, с помощью которого кормили преждевременно рождённого малыша, ввели по ошибке в лёгкие, что привело к смерти новорожденного.

Николета впервые стала матерью 21 февраля, она очень обрадовалась, когда увидела своего долгожданного мальчика, который появился на свет с весом в 3 кг и 100 гр. Молодая женщина говорит, что родила его раньше срока, на 7-м месяце, поэтому малышу потребовалось хирургическое вмешательство. Врачи пообещали, что оно будет несложным.

– Он чувствовал себя лучше. Мне принесли его в отделение, но я увидела, что зонд грязный и попросила заменить его, – рассказала девушка.

С того момента, по её словам, всё начало ухудшаться. Она заметила, что мальчик себя плохо чувствует и ему сложно дышать. Молодая мама отправилась с малышом на рентген, который выявил, что зонд, через который кормили новорожденного, введён в лёгкое, передаёт protv.md.

– Он тяжело дышал. Мне сказали, что у него нет шансов выжить. Зонд был введён не в желудок, а в лёгкие, – рассказала мать погибшего малыша.

Ребёнка снова перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания. 8 марта молодая мама узнала, что ее сын умер. В Институте матери и ребенка не предоставили никакой информации по данному инциденту. Представители медучреждения даже не сказали, произошёл ли такой случай в учреждении и умер ли мальчик по этой причине.

Мать ребенка также говорит, что ее поразило то, что в результатах судебно-медицинской экспертизы не было ни слова о неправильно введенном зонде, а говорилось о том, что мальчик умер от двусторонней пневмонии. Родители обратились к адвокату.