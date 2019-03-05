Жительница Приднестровья обокрала соседа и потратила деньги на личные нужды

Жительница Приднестровья обокрала соседа и потратила деньги на личные нужды

В Рыбницкий ОВД обратился за помощью 56-летний житель села Ержово. Он заявил, что в один из дней с 26 февраля по 2 марта его обокрали. Вор похитил из шкафа спальной комнаты 1000 гривен. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пропажу сбережений хозяин жилья обнаружил 3 марта, когда заметил гвозди под окном веранды. Как выяснилось, злоумышленник проник в частное домовладение, сняв оконное стекло.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали похитительницу. Ею оказалась ранее судимая 28-летняя соседка потерпевшего, проживающая во второй половине дома. Женщина в содеянном созналась. Деньги она потратила на личные нужды.

По данному факту ведётся проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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