Жительница Оргеевского района зарезала сожителя во время пьяной ссоры (ВИДЕО)

Трагедия произошла в среду, 10 октября, в селе Хулбоака Оргеевского района.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева Ирины Бурдужан, в тот день сожители вместе употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора и женщина, схватив кухонный нож, ударила им сожителя в область шеи. Услышав громкие крики, соседи вызвали полицию.

Прибыв на место происшествия, правоохранительные органы обнаружили пострадавшего в луже крови, на месте оставалась и его пьяная сожительница. Бригада скорой помощи доставила пациента в районную больницу, но спасти 55-летнего мужчину не удалось, раны были слишком глубокими и он потерял много крови.

В связи с этим сотрудники полиции арестовали подозреваемую на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело. Если вина сожительницы будет доказана, ей грозит тюремный срок.