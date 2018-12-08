Жительница Оргеева из ревности кастрировала мужа кухонным ножом

Жительница Оргеева из ревности кастрировала мужа кухонным ножом

У жительницы Оргеева после распития спиртных напитков проснулась необузданная ревность к мужу.

Инцидент произошёл в ночь на 7 декабря, когда 48-летний мужчина и его супруга того же возраста употребляли спиртные напитки. На фоне ревности и совместного распития алкоголя между супругами вспыхнула ссора, которая болезненно завершилась для мужчины, пишет deschide.md. Женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу удар в области гениталий.

Орган правопорядка расследуют это дело.

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