Жительница Оргеева из ревности кастрировала мужа кухонным ножом

У жительницы Оргеева после распития спиртных напитков проснулась необузданная ревность к мужу.

Инцидент произошёл в ночь на 7 декабря, когда 48-летний мужчина и его супруга того же возраста употребляли спиртные напитки. На фоне ревности и совместного распития алкоголя между супругами вспыхнула ссора, которая болезненно завершилась для мужчины, пишет deschide.md. Женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу удар в области гениталий.

Орган правопорядка расследуют это дело.