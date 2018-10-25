Жительница Окницы сгорела заживо в пожаре

Жительница Окницы сгорела заживо в пожаре

Инцидент произошел вчера, 24 октября, в селе Гырбова Окницкого района. 

В комментарии для портала deschide.md пресс-секретарь Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД Лилиана Пушкашу заявила, что пожар произошел в частном доме. На место происшествия прибыли две пожарных бригады. Потушив возгорание, они обнаружили внутри обгоревший труп женщины. Тело принадлежит 80-летней хозяйке жилища.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

 

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