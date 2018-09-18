Жительница Ниспорен нашла в туалете своего дома человеческие останки (ФОТО)

Причастным к преступлению оказался ее сожитель.

Как сообщает пресс-служба молдавской полиции, инцидент произошел в Ниспоренах. Женщина обратилась в правоохранительные органы после того, как обнаружила в уличном туалете своего дома человеческие останки.

По факту случившегося были задержаны двое мужчин – 25 и 35 лет соответственно, уроженцы Ниспоренского и Хынчештского районов. Один из них является сожителем заявительницы. Мужчин подозревают в совершении убийства.

Правоохранителям удалось установить личность убитого. Выяснилось, что подозреваемые распивали вместе с жертвой алкогольные напитки дома у одного из них в июле этого года. Впоследствии мужчины нанесли третьему множественные удары в область груди и, когда тот перестал дышать, выкинули тело в туалет.

После совершенного преступления подозреваемые сбежали в Румынию, где их накануне задержали. Готовится процедура их высылки в Молдову.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение.