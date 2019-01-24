Жительница Ниспорен бросила полугодовалого ребёнка на попечение знакомой и пропала

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Молодая мать оставила своего 6-месячного ребенка у практически незнакомой женщины и больше не вернулась. Речь идёт о 26-летней матери из села Валя-Трестиень Ниспоренского района.

Поначалу женщина заявила, что отправляется искать жильё, а затем вернётся, чтобы забрать своего ребёнка. С тех пор прошло три недели, но мать малыша так и не объявилась.

– Три недели назад мать ребёнка попросила приглядеть за ним, пообещав вернуться через неделю, однако этого не произошло. Я попыталась её отыскать, но безрезультатно. Всего лишь раз она приходила взглянуть на дочку. С тех пор она не берёт трубку и не отвечает на сообщения, – рассказала Аурелия Кетрару из села Вэрзэрешть, у которой на руках остался полугодовалый малыш.

Женщина утверждает, что плохо знает пропавшую. Она была подругой её дочери.

– Она сказала, что не хочет этого ребёнка. Мне трудно, у меня самой двое детей, ко мне приходит и помогает женщина из села. Мне жалко отдавать девочку в полицию. Её мать не оставила никаких документов, нет даже свидетельства о рождении ребёнка, – пожаловалась Аурелия.

Полиция предприняла необходимые меры и вскоре нашла пропавшую мать, пишет unica.md. Женщину застали в примэрии родного села, где та оформляла документы для центра размещения в Кишинёве. По словам соцработников, в скором времени горе-мать забрала своего ребёнка и отправилась с ним в материнский центр временного размещения в Кишинёве.

Известно, что у женщины также есть сын от первого брака, который находится на попечении свекрови. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.