Молдаванка заплатила колдуньям-мошенницам 16 тысяч евро за приворот бывшего

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Гражданка Молдовы пострадала от рук двух мошенниц из Бухареста, которые представились колдуньями. Нечистые на руку женщины выманили у молдаванки 16 тысяч евро за серию ритуалов, которые якобы должны были помочь клиентке вернуть своего бывшего возлюбленного.

Ритуалы длились около трёх месяцев и не дали никаких результатов, после чего гражданка Молдовы отказалась от услуг колдуний. Пострадавшая сообщила полицейским, что мошенницы угрожали ей и потребовали заплатить ещё 17 тысяч евро, передаёт deschide.md.

После того, как наша соотечественница обратилась в полицию, мошенницы были задержаны. Органы правопорядка вернули потерпевшей денежную сумму, которую она первоначально отдала колдуньям.