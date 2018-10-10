Жительница Комрата скончалась в очереди в поликлинике

Женщина стояла в очереди за направлением на обследование.

Как пишет gagauzinfo.md, инцидент произошел утром 9 октября. 50-летней жительнице Комрата, стоявшей в очереди у кабинета ВКК в местной поликлинике, стало плохо и она упала на пол.

Находившиеся в здании врачи, в том числе и случайно оказавшийся поблизости врач-реаниматолог, экстренно стали оказывать женщине первую медицинскую помощь, делать непрямой массаж сердца. Однако спасти ее не удалось.

– Женщина страдала от сердечной патологии, в очереди ждала направления на прохождение дальнейшего обследования, когда ей стало плохо. Врачи моментально среагировали, начали оказывать ей помощь. К сожалению, при некоторых патологиях врачи бессильны, – рассказала источнику директор комратской районной больницы Елена Новак.

Точная причина смерти женщины станет известна по результатам вскрытия.