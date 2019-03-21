Жительница Кишинёва по ошибке отдала крупную сумму денег не тому человеку и пытается теперь вернуть украденное (ВИДЕО)

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Жительница Кишинёва обратилась через социальные сети к гражданам страны с просьбой о помощи. Она разыскивает женщину, которая обманным путём получила от неё крупную сумму денег.

По словам автора поста, опубликованного в группе «Chisinau.fail», она из-за спешки и невнимательности передала энную сумму денег женщине, перепутав её с другим человеком, с которым у них была назначена встреча. Тем не менее женщина не подала виду и забрала передачу, затем она отправилась вместе с другим человеком в один из магазинов ТЦ «UNIC». Женщина заглянула в пакет, после чего скрылась в неизвестном направлении.

– К сожалению, полиция до сих пор не может её найти, поэтому это мой последний шанс вернуть деньги. Прошу не судить меня строго за совершённую ошибку, – написала автор поста.

Тех, кто узнал женщину, которая появляется на кадрах, просят звонить по номеру 068 855 663. Автор обещает вознаграждение.