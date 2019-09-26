Жительница Кишинёва, которая воспитывает 11 детей, награждена Орденом почёта

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Мать 11 детей из муниципия Кишинёв награждена Орденом почёта. Соответствующий указ главы государства будет опубликован завтра в Monitorul Oficial.

В соответствии с указом Оксана Басько удостоена награды “в знак высокой оценки особых заслуг в укреплении института семьи и значительного вклада в создание социально ответственной семьи, которая обеспечивает физическое, духовное и нравственное воспитание детей и их гармоничное развитие”, передаёт moldpres.md.

Кроме этого, завтра в Monitorul Oficial будет опубликован указ главы государства о награждении Орденом Республики Петру Паскаря “в знак высокой признательности за особые заслуги перед государством, за долгую и плодотворную работу, вклад в развитие Республики Молдова, укрепление и расширение межгосударственных отношений дружбы и сотрудничества”.