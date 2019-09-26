Жительница Кишинёва, которая воспитывает 11 детей, награждена Орденом почёта

Жительница Кишинёва, которая воспитывает 11 детей, награждена Орденом почёта

Мать 11 детей из муниципия Кишинёв награждена Орденом почёта. Соответствующий указ главы государства будет опубликован завтра в Monitorul Oficial.

В соответствии с указом Оксана Басько удостоена награды “в знак высокой оценки особых заслуг в укреплении института семьи и значительного вклада в создание социально ответственной семьи, которая обеспечивает физическое, духовное и нравственное воспитание детей и их гармоничное развитие”, передаёт moldpres.md.

Кроме этого, завтра в Monitorul Oficial будет опубликован указ главы государства о награждении Орденом Республики Петру Паскаря “в знак высокой признательности за особые заслуги перед государством, за долгую и плодотворную работу, вклад в развитие Республики Молдова, укрепление и расширение межгосударственных отношений дружбы и сотрудничества”.

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