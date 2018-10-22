Жительница Кишинёва госпитализирована в тяжёлом состоянии после падения с высоты

Женщина была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии после того, как упала со второго этажа жилого дома.

Инцидент произошёл сегодня, 22 октября, в многоэтажном доме на улице Трандафирилор столичного сектора Ботаника, пишет deschide.md. По данным полиции, 28-летняя женщина выпала из окна жилого дома и была доставлена в одну из столичных больниц в тяжёлом состоянии.

По словам пресс-секретаря Института скорой помощи Кристины Горе, пострадавшая находится в реанимации, а врачи делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь. Обстоятельства случившегося выясняются.