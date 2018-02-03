Жительница Кишинева смогла вернуть деньги за неисправный смартфон

Помогло ей в этом Агентство по защите прав потребителей.

Так, женщина приобрела мобильный телефон в одном из магазинов электротехники. Спустя некоторое время она обнаружила на экране “битые” пиксели, а также заметила, что экран начинает отделяться от корпуса, пишет deschide.md.

Покупательница оказавшегося некачественным смартфона обратилась к его продавцу, написав жалобу. Однако представители компании не отреагировали на законное требование, в связи с чем женщина обратилась в агентство.

В итоге после разбирательства женщине вернули потраченные на смартфон средства – 4347 леев.